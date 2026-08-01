Approvate le nuove tariffe TARI "più leggere" a Bientina

Bollette meno care a Bientina. Con l'approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe TARI, per il biennio 2026/2027 si registra una diminuzione generale delle tariffe, con una riduzione media del 3,1% per le utenze domestiche e dello 0,45% per quelle non domestiche.

Nonostante l'inflazione, i rincari, gli aumenti generalizzati e il maggior volume di rifiuti generato dalle numerose attività promosse sul territorio, Bientina si distingue e raccoglie i frutti di un percorso spiegato e condiviso con i cittadini, con un indice di Raccolta Differenziata dell’80%.

Il risultato nasce da più fattori: da un lato, la gestione quotidiana dei rifiuti da parte dei cittadini ha portato a una riduzione della frazione indifferenziata e, di conseguenza, a un aumento delle materie avviate a recupero, il cui conferimento genera maggiori introiti per le casse comunali.

Dall'altro, ha inciso il lavoro di recupero dell'evasione ed elusione fiscale portato avanti dagli uffici comunali, insieme all'adozione di pratiche più sostenibili nella gestione dei rifiuti.

Accanto al calo generale delle tariffe, il nuovo Regolamento TARI introduce agevolazioni inedite e riduzioni per le attività economiche e commerciali del territorio, pensate per le imprese che mettono in atto azioni concrete per ridurre la produzione di rifiuti e garantire una raccolta differenziata corretta e accurata.

«Nonostante i costi della gestione dei rifiuti sia in aumento a livello generale - dice il Sindaco Dario Carmassi - il nostro Comune raccoglie i frutti di una politica ambientale rigorosa, pensata e attuata nel corso di questi anni. Si tratta di un risultato che ci serve per rafforzare un messaggio: se come comunità produciamo meno rifiuto possibile, differenziato nel modo migliore possibile, facciamo un buon servizio sia all'ambiente, sia a noi stessi in quanto contribuenti. Grazie ai cittadini, al gestore Retiambiente tramite Geofor, agli uffici comunali preposti e all'assessorato all'ambiente.»

«Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare questo risultato, che non è casuale ma rappresenta il frutto di un percorso collettivo e lungimirante - dichiara l’Assessora all’Ambiente, Desirè Niccoli - Se oggi possiamo ridurre le tariffe per il prossimo biennio e introdurre nuove agevolazioni per le nostre attività commerciali, lo dobbiamo in primis ai cittadini di Bientina, che con grande senso di responsabilità continuano a differenziare meglio e a produrre meno indifferenziato. Come Amministrazione abbiamo fatto la nostra parte, da un lato garantendo un controllo rigoroso sul recupero dei crediti attraverso il lavoro puntuale dei nostri uffici, e dall’altro promuovendo buone pratiche volte al riciclo e alla riduzione alla fonte dei rifiuti. L’introduzione delle nuove agevolazioni per le attività virtuose va proprio in questa direzione: vogliamo che sostenibilità ambientale ed economia locale vadano sempre di pari passo.»

Fonte: Comune di Bientina

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