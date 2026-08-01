Orario d'agosto in vigore per Palazzo Leggenda e biblioteca Fucini

Con l'avvio di agosto, entra in vigore il nuovo orario per la biblioteca comunale 'Renato Fucini' e per Palazzo Leggenda.

La biblioteca comunale 'Renato Fucini', anche per il 2026, rimarrà aperta nel mese di agosto, per garantire il prestito di libri, la consultazione dei giornali, le sale studio. Un'oasi fresca nella calda città, aperta ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 dal 1 al 23 agosto.

Dal 24 agosto si aggiungono le aperture pomeridiane e al sabato: dal lunedì al venerdì orario 9-19, sabato 9-13 e 15-19.

Palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 nelle settimane 1-9 agosto e 24-30 agosto.

I punti prestito sparsi sul territorio rimarranno chiusi per il mese di agosto.

Continua invece La biblioteca a Serravalle: giovedì 6 agosto letture, laboratori e punto prestito al fresco degli alberi del parco cittadino.

Questo piacevole ritrovo si prenderà una pausa nelle settimane centrali del mese. L'appuntamento ritornerà giovedì 27 agosto, sempre dalle 17 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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