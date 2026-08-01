Pegaso a Canini e Santillo, a San Miniato un premio all’identità toscana

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Jonathan Canini e Walter Santillo hanno ricevuto oggi, presso la sala del palazzo Comunale di San Miniato, in provincia di Pisa, il Pegaso delle identità della Regione Toscana, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il presidente Eugenio Giani ed il sindaco Simone Giglioli. Il riconoscimento ha premiato l’attività dei due artisti legati alla Toscana nel loro percorso umano e culturale che racconta l’identità regionale valorizzandone tutti gli elementi più caratteristici.

Attore, regista, cabarettista e scrittore, Jonathan Canini è uno degli esponenti di quella Toscana che sa interpretare la voce delle nuove generazioni raccontandone con autenticità lo spirito e le esigenze usando il web, la scrittura ed il palcoscenico. Walter Santillo vanta una carriera pluriennale di autore televisivo e teatrale e portano la sua firma, fra gli altri, il programma televisivo Cultura moderna, andato in onda nel 2016 per 20 puntate su Italia 1, lo spettacolo teatrale Panariello-Conti- Pieraccioni Il Tour e dal 2011 la rassegna MusicAward in scena all’Arena di Verona e di varie edizioni del Primafestival di Sanremo.

“La Toscana – nelle parole del presidente Giani – è presente nelle diverse espressioni artistiche a livello nazionale e locale con voci e narrazioni che sanno raccontare l’attualità culturale nei suoi diversi aspetti, dalla musica al teatro fino alla comicità ed alla letteratura, con una cifra stilistica distintiva ed unica che sa rappresentare a figura intera l’identità regionale in tutte le sue sfumature”.

Fonte: Regione Toscana

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