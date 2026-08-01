Premio Enologico DivinBoccaccio: ecco chi ha vinto

​Si è tenuta con partecipazione di pubblico ed esperti del settore la serata inaugurale di "Calici di Stelle DIVINBOCCACCIO", l'attesa manifestazione estiva dedicata alla cultura del vino e alla valorizzazione del territorio.

​La serata si è aperta con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, della presidente di Terra di Valdelsa Elisabetta Bardi, la rappresentante della Giuria Francese Pinochi, degli espositori, dei rappresentanti delle associazioni e dei sommelier.

​"Calici di Stelle non è soltanto una vetrina per i nostri vini, ma un momento di incontro vitale tra chi produce con passione e un pubblico sempre più attento e consapevole," ha dichiarato Marco Barsacchi vicepresidente di Terra di Valdelsa. "Il Premio DIVINBOCCACCIO conferma ancora una volta l'elevatissimo livello qualitativo raggiunto dalle nostre cantine."

L’evento, ha visto tra i suoi momenti principali l’attesissima cerimonia di premiazione del Premio Enologico DIVINBOCCACCIO, riconoscimento che celebra le migliori etichette e il lavoro dei produttori che si sono distinti per qualità, innovazione e rispetto del protocollo determinato e condiviso dagli stessi viticoltori partecipanti.

La giuria di esperti d'eccezione — composta da agronomi, giornalisti di settore e sommelier — ha valutato 23 campioni in gara attraverso rigorose degustazioni alla cieca.

​Di seguito i premi assegnati tra sorprese ed emozione:

Categoria ROSSO all' Azienda Agricola Sotto al Masso

Categoria BIANCO alla Tenuta Bartolozzi

Fonte: Terre di Valdelsa

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