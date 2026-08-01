Prende fuoco un impianto di gpl a Pisa: un ferito

Venerdì 31 luglio alle ore 18,30 circa in via Aurelia Sud a Pisa per un incendio. Per cause in fase di accertamento è avvenuto un’incendio nell’area della pensilina di un impianto di erogazione gpl.

L’incendio ha interessato un camper e l’intera pensilina del distributore. Una persona è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i luoghi dell' intervento. Era presente la Polizia Municipale di Pisa per i rilievi di loro competenza.

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