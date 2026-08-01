Prende fuoco un impianto di gpl a Pisa: un ferito

Venerdì 31 luglio alle ore 18,30 circa in via Aurelia Sud a Pisa per un incendio. Per cause in fase di accertamento è avvenuto un’incendio nell’area della pensilina di un impianto di erogazione gpl.
L’incendio ha interessato un camper e l’intera pensilina del distributore. Una persona è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.
I Vigili del Fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i luoghi dell' intervento. Era presente la Polizia Municipale di Pisa per i rilievi di loro competenza.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
Pisa
Cronaca
1 Agosto 2026
A mezzanotte del 1 agosto i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti nel capoluogo in Viale Gabriele D’Annunzio per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due autovetture [...]
Pisa
Cronaca
31 Luglio 2026
Una donna di 27 anni è morta a seguito di un gravissimo incidente avvenuto stanotte prima delle 4 sulla A11 tra Lucca e Pisa Nord tra il km 75 e [...]
Pisa
Cronaca
28 Luglio 2026
Un 22enne è stato arrestato a Pisa dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Durante un controllo domiciliare, dato che [...]
<< Indietro