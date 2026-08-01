Prende fuoco un impianto di gpl a Pisa: un ferito

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 31 luglio alle ore 18,30 circa in via Aurelia Sud a Pisa per un incendio. Per cause in fase di accertamento è avvenuto un’incendio nell’area della pensilina di un impianto di erogazione gpl.

L’incendio ha interessato un camper e l’intera pensilina del distributore. Una persona è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i luoghi dell' intervento. Era presente la Polizia Municipale di Pisa per i rilievi di loro competenza.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
1 Agosto 2026

Scontro nella notte a Pisa, intervengono i soccorsi

A mezzanotte del 1 agosto i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti nel capoluogo in Viale Gabriele D’Annunzio per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due autovetture [...]

Pisa
Cronaca
31 Luglio 2026

Scontro tra auto e moto sull'A11 tra Lucca e Pisa Nord, muore una 27enne

Una donna di 27 anni è morta a seguito di un gravissimo incidente avvenuto stanotte prima delle 4 sulla A11 tra Lucca e Pisa Nord tra il km 75 e [...]

Pisa
Cronaca
28 Luglio 2026

Ha l'obbligo di dimora, ma in casa ha pure l'hashish

Un 22enne è stato arrestato a Pisa dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Durante un controllo domiciliare, dato che [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina