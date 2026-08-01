Riorganizzate le deleghe in giunta a Scandicci

Ottimizzare l'organizzazione del lavoro della giunta, incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e bilanciare al meglio l'attività degli assessori, ognuno secondo le proprie competenze. Queste le finalità con le quali la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, ha proceduto a una rimodulazione delle deleghe attribuite agli assessori.

"A pochi mesi dal raggiungimento della metà del mandato – spiega la sindaca Claudia Sereni – ho ritenuto opportuno procedere a una rimodulazione di alcune deleghe all'interno della giunta. Si tratta di un aggiornamento organizzativo che nasce dalla volontà di valorizzare il lavoro svolto finora e di rendere ancora più efficace l'azione amministrativa. La redistribuzione delle competenze consentirà di bilanciare al meglio gli ambiti di responsabilità e permetterà a ciascun assessore di dedicare maggiore attenzione agli obiettivi strategici del proprio settore, nell'interesse della comunità.

La rimodulazione tiene conto anche della maggiore disponibilità di tempo dell'assessore Lorenzo Tomassoli, che gli permette di assumere ulteriori competenze, e del nuovo incarico del vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, recentemente nominato presidente della Società della Salute, che comporta un significativo impegno istituzionale".

Le modifiche riguardano alcune deleghe strategiche: l'assessore Lorenzo Tomassoli assume anche le competenze in materia di Edilizia e Patrimonio ed espropri, precedentemente attribuite all'assessore Salvatore Saltarello.

Saltarello assume a sua volta la delega alle Infrastrutture, prima assegnata al vicesindaco Yuna Kashi Zadeh.

Per quanto riguarda le politiche abitative, la delega alla Pianificazione è affidata all'assessore Saverio Mecca, mentre il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh mantiene la delega alle politiche abitative sociali (come alloggi Erp, graduatorie, contributi affitti).

All'assessora Federica Pacini viene assegnata la delega alla Partecipazione, precedentemente in carico alla sindaca Sereni.

Questo il quadro complessivo delle deleghe:

Sindaca Claudia Sereni: Urbanistica; Cultura e Memoria; Città Metropolitana; Comunicazione; Politiche del lavoro, Sviluppo Economico.

Vicesindaco Yuna Kashi Zadeh: Rapporti con il Consiglio Comunale, Mobilità, Cooperazione e relazioni internazionali, Sociale, Politiche abitative sociali, Società della Salute, Fiera.

Assessora Fiorenza Poli: Pubblica istruzione; Servizi scolastici ed educativi; Politiche giovanili e delle famiglie; cultura della legalità; turismo e promozione del territorio.

Assessore Salvatore Saltarello: Partecipate, Politiche e gestione dei rifiuti, Lavori Pubblici, Infrastrutture, Promozione sportiva.

Assessore Lorenzo Tomassoli: Protezione civile; Bilancio e fiscalità; Innovazione, Caccia e pesca, Personale, Edilizia, Patrimonio ed espropri.

Assessora Federica Pacini: Fundraising, Pari Opportunità, Affari generali, legali e relazioni con il pubblico, Partecipazione.

Assessore Lorenzo Vignozzi: Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Economato, Gare e contratti.

Assessore Saverio Mecca: Parchi e verde urbano, Transizione Ecologica, Agricoltura e Biodiversità, Rigenerazione Urbana e Pianificazione delle politiche abitative, Formazione e rapporti con l’Università; Agenda Urbana 2030.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

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