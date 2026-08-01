Scontro nella notte a Pisa, intervengono i soccorsi

A mezzanotte del 1 agosto i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti nel capoluogo in Viale Gabriele D’Annunzio per incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate e una si è ribaltata. Il personale ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza i veicoli.
Sul Posto 118 e Polizia Municipale di Pisa per i rilievi di loro competenza. Cause in fase di accertamento.
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