Scontro nella notte a Pisa, intervengono i soccorsi

A mezzanotte del 1 agosto i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti nel capoluogo in Viale Gabriele D’Annunzio per incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate e una si è ribaltata. Il personale ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza i veicoli.

Sul Posto 118 e Polizia Municipale di Pisa per i rilievi di loro competenza. Cause in fase di accertamento.

Notizie correlate