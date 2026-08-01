Nuovo sequestro di droga e cellulari nel carcere di Prato

Cronaca Prato
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Il carcere di Prato

Nuovo sequestro di droga e cellulari nel carcere di Prato. La procura rende noto che, nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria, mercoledì scorso un detenuto della sezione isolamento del reparto di media sicurezza è stato sorpreso mentre utilizzava uno smartphone. Nella sua cella è stata trovata anche un'agenda con numerosi recapiti telefonici. Il giorno successivo, nella sesta sezione dello stesso reparto, sono stati sequestrati 30 grammi di cocaina e 10 di hashish.

La procura ricorda inoltre che domenica era stato intercettato un lancio dall'esterno di un plico contenente 92 grammi di hashish e un mini smartphone senza scheda Sim. Il 18 luglio erano stati recuperati cinque cellulari introdotti con un drone, mentre il 25 luglio erano stati sequestrati uno smartphone, un mini cellulare privo di Sim e 1,9 chili di hashish.

Secondo la procura, gli ultimi ritrovamenti confermano sia l'efficacia delle indagini sia la gravità della situazione all'interno del penitenziario, che ospita attualmente 634 detenuti. Da settembre 2024 sono stati sequestrati 92 telefoni cellulari, quasi 3,8 chili di hashish, 290 grammi di cocaina e quantitativi minori di eroina, ecstasy e anfetamine. La procura ribadisce infine la necessità di rafforzare la sicurezza della struttura con schermature, disturbatori di frequenza, sistemi anti-drone, telecamere e controlli più intensi.

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