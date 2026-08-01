Sere d'Estate, da Fucecchio: "Partecipazione soddisfacente"

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Si è conclusa con un'ottima partecipazione di pubblico l'edizione 2026 di Sere d'Estate, la rassegna promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Fucecchio e le associazioni del territorio. Per tutto il mese di luglio, in ognuno dei cinque mercoledì sera, il centro storico (sia nella parte bassa che in quella alta, da piazza Montanelli fino a parco Corsini) si è animato con spettacoli, musica, intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccoli, accompagnate dall'apertura serale delle attività commerciali, contribuendo a rendere le vie cittadine vive e frequentate. “ La rassegna di Sere d'Estate – commenta l'assessore al commercio Marco Padovani – ha registrato una partecipazione soddisfacente, creando un clima di vivacità e socialità che ha valorizzato il nostro centro storico e sostenuto le nostre attività commerciali. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni e CCN. Continueremo a investire in manifestazioni di questo tipo, perché rappresentano un'importante occasione per promuovere Fucecchio, favorire la frequentazione degli spazi pubblici e sostenere le attività economiche della nostra città".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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