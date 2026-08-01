Sfugge all'alt della polizia sfrecciando per il centro di Firenze, arrestato

Nella notte di sabato 1 agosto, la polizia di Firenze ha arrestato un 46enne per fuga pericolosa all’alt e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata.

Le Volanti di via Zara, percorrendo viale Matteotti, sono state sorpassate da una moto a forte velocità con a bordo un uomo con fare sospetto.

I poliziotti hanno seguito lo scooter per controllarlo, ma l’uomo ha iniziato a aumentare la velocità e passare pericolosamente tra gli altri veicoli presenti in strada.

Dopo un concitato inseguimento, durante il quale il 46enne ha percorso diverse strade contromano e ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso, è stato raggiunto e fermato dai poliziotti.

Approfonditi i controlli, è stato trovato con un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Inoltre, il 46enne è risultato privo della patente perché mai conseguita e il motoveicolo era privo di assicurazione.

Il 46enne è stato anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente, guida senza patente e senza la carta di circolazione del motoveicolo nonché per l’assenza della copertura R.C.A. L’uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Questura e dovrà comparire innanzi alla competente Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

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