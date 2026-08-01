Strada regionale 325, più sicurezza nel borgo di Usella. Giani: "Qualità della vita"

È stato risagomato e messo in sicurezza con un intervento da un milione di euro finanziato dalla Regione Toscana il tratto della Strada regionale 325, nel Comune di Cantagallo in provincia di Prato, con lavori che hanno permesso di mettere in sicurezza la viabilità e migliorare i collegamenti nella frazione di Usella.

Dove prima si transitava affrontando una curva a gomito oggi la strada segue una traiettoria regolare e lo spostamento del tracciato consente adesso di allontanare il traffico dalle abitazioni, rendendo il borgo più vivibile e rispettoso degli spazi della comunità.

“Si può adesso accedere nel borgo storico di Usella – spiega il presidente Giani – evitando problemi di sicurezza e migliorando la qualità della vita degli abitanti. Inizierà a breve il secondo stralcio dei lavori, dedicato alla realizzazione dei collegamenti pedonali con la parte alta della frazione e questo sarà un nuovo passo avanti per rafforzare i servizi nei borghi della Toscana diffusa”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate