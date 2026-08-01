Tante segnalazioni per odore di bruciato nel Fiorentino: "Fumo dagli incendi in Francia"

Lo rendono noto i vigili del fuoco. Il fenomeno è causato dai fumi trasportati dai venti da ovest
Numerose segnalazioni di odore di bruciato sono arrivate dalle prime ore del pomeriggio alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Firenze da diverse zone della provincia. I cittadini hanno riferito di percepire il forte odore nell'aria senza riuscire a individuare l'origine di un eventuale incendio.
Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, il fenomeno non è riconducibile a roghi presenti sul territorio fiorentino, ma ai fumi degli incendi attivi in Francia, trasportati verso est dalle correnti atmosferiche.
Per evitare il sovraccarico delle linee di emergenza, i Vigili del Fuoco invitano la popolazione a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 esclusivamente nel caso in cui venga individuato un incendio con fiamme attive oppure colonne di fumo chiaramente localizzate.
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