Torna a Signa l'appuntamento col 'Banchetto Medievale'

Cultura Signa
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Sabato 5 settembre 2026 nel suggestivo Giardino dell’Edera e sotto la Torre di Settentrione a Signa torna il “Banchetto Medievale”.

Arrivata ormai alla XXXII edizione, vi ritroverete dal XXI al XIII secolo: ogni suono, ogni particolare, ogni personaggio sembrerà uscito dalle pieghe del tempo. I messeri e la dame, padroni di casa, accolgono i convenuti all’ingresso e li accompagnano ai tavoli apparecchiati, sopra i quali vengono poste candele e centro tavola arborei. Le pietanze dai sapori agrodolci e speziati, tipiche del Basso Medioevo – 4 Imbandigioni con Libagion a calo e minus ippocrasso – vengono servite nei “cocci” di terracotta e gustate con posate di legno, mentre l’oste riempie copiosamente le brocche di ottimo vino.

Il tutto accompagnato da musiche d’epoca ascoltando le battute sagaci e dantesche di Alessandro Calonaci e l’esibizione della Compagnia Teatrale “IL RAMINO”.

Le prenotazioni si susseguono di anno in anno, sia di coloro che hanno già partecipato, che di quelli che non avendo trovato posto l’anno precedente non vogliono rischiare di rimanere ancora una volta a bocca asciutta. Si consiglia di prenotare in anticipo visto che i “fortunati” potranno essere solo 180.

Il costo per tutto questo è di € 35,00 (€ 30,00 per i Soci Pro Loco Signa) e di € 12,00 per i bambini sotto i 10 anni (specifico menù)

E’ richiesta la prenotazione telefonando alla Pro Loco Signa al 0558790183 – Cell. 3318932013 o preferibilmente inviando una email a info@prolocosigna.it.

Fonte: Comune di Signa

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