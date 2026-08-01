Vuole passare dal centro storico durante luglio empolese, momenti di tensione

Momenti di tensione nella notte tra il 30 e 31 luglio nel centro di Empoli, dove si stava tenendo la 'Notte Cubana'. Un 80enne, residente nel centro storico, intorno alle ore 23.30, è entrato con l'auto in una delle vie della Ztl che, in occasione della manifestazione, sono chiuse anche ai residenti dalle 20 a mezzanotte, come previsto dalle ordinanze del Comune di Empoli.

Nonostante il divieto l'uomo, credendo di poter transitare in quanto residente, avrebbe iniziato a litigare con passanti e clienti dei locali della via che gli intimavano di tornare indietro. Il clima si è scaldato e sarebbero volate delle offese. Dopo alcuni momenti di tensione l'uomo sarebbe stato fatto passare e la situazione sembrava essersi risolta.

L'uomo, però, avrebbe parcheggiato l'auto qualche decina di metri dopo e, da quanto appreso dal racconto di alcuni testimoni, avrebbe iniziato a litigare anche con altri passanti che venivano dal centro che intimavano a loro volta all'uomo di non poter stare lì con l'auto.

La situazione è nuovamente degenerata in una lite tra queste persone e l'anziano che, ancora secondo il racconto dei testimoni, avrebbe lanciato un oggetto contro uno di loro. Ne sarebbe nato un parapiglia. La famiglia dell'80enne racconta che l'anziano "è stato strattonato, gli hanno rotto la borsa, provocato ferite sanguinanti ed ematomi" ed è andato al pronto soccorso dove hanno riscontrato alcuni ematomi e ferite al braccio ritenute guaribili in 7 giorni.

Successivamente avrebbe sporto una denuncia contro ignoti denunciando di essere stato "assalito da diverse persone, circa 10" fin dalla prima fase del transito lungo la via. La denuncia è stata resa nota pubblicamente dalla famiglia anche su alcuni gruppi social. Molti testimoni, dopo la pubblicazione del post, hanno però smentito nei commenti al post la versione dell'anziano.

Le forze dell'ordine non sono state allertate e non sono intervenute sul posto.

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