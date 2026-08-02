Auto finisce contro una vetrina a Punta Ala: nessun ferito, danni a un’attività commerciale

Cronaca Castiglion della Pescaia
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La conducente ha perso il controllo della vettura in via della Moletta. Intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area

Paura nella tarda mattinata di oggi in via della Moletta, nella frazione di Punta Ala, dove un’auto è finita contro la vetrina di un’attività commerciale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri di Punta Ala intervenuti sul posto, la conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro il locale.

Fortunatamente non si registrano feriti. L’urto ha però provocato diversi danni alla struttura: sono stati interessati uno spigolo della facciata del fabbricato, alcuni tavoli esterni e la copertura della tenda ombreggiante.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Follonica, che ha effettuato le verifiche sulla stabilità della porzione danneggiata e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dell’edificio. Le cause dell’incidente restano in corso di accertamento.

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