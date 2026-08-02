Baldini Impianti celebra 50 anni: festa con istituzioni, dipendenti e partner a Montopoli

L'azienda di famiglia fondata da Giuseppe Baldini festeggia mezzo secolo di storia
Cinquant'anni di storia, lavoro e crescita. Sabato 1° agosto 2026 la Baldini Impianti ha celebrato il traguardo dei 50 anni di attività con una serata che ha riunito dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e rappresentanti delle istituzioni locali.
Fondata mezzo secolo fa da Giuseppe Baldini, l'azienda è oggi una consolidata realtà a conduzione familiare, guidata dallo stesso fondatore insieme ai figli Francesco e Daniele Baldini. Nel corso degli anni l'impresa ha saputo coniugare la tradizione artigianale con l'innovazione, investendo nella sostenibilità e in un percorso di crescita costante.
Tra gli ospiti della serata anche il sindaco di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale e il ringraziamento dell'intera comunità.
"I 50 anni della Baldini Impianti rappresentano un traguardo straordinario per tutto il nostro territorio. Un'azienda che ha saputo evolversi mantenendo salde le proprie radici familiari e contribuendo in modo fondamentale al tessuto economico e sociale di Montopoli. A Giuseppe, Francesco, Daniele e a tutti i loro lavoratori va il nostro più sincero augurio per questo importante anniversario."
A condurre l'evento è stato lo showman e inviato televisivo Andrea Agresti, che ha animato la cena di gala con musica, cabaret e momenti di intrattenimento.
La serata è stata anche un'occasione per rendere omaggio ai dipendenti, considerati il cuore dell'azienda, e ai fornitori storici, protagonisti insieme alla famiglia Baldini di un percorso imprenditoriale lungo mezzo secolo.
Questo il messaggio di Giuseppe, Francesco e Daniele Baldini: "Raggiungere i 50 anni è un'emozione indescrivibile. Questo traguardo non appartiene solo alla nostra famiglia, ma a tutte le persone che in questo mezzo secolo hanno camminato al nostro fianco: i nostri dipendenti, che ogni giorno mettono passione sul campo, e i fornitori che credono nella nostra visione. Guardare al passato ci riempie di orgoglio, ma il nostro sguardo è già proiettato verso il futuro e le nuove sfide che ci attendono."
Fonte: Ufficio Stampa
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