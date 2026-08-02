Caso di dengue a Sesto Fiorentino, scatta la disinfestazione straordinaria a Monte Morello

Un caso di dengue è stato segnalato dall'Asl Toscana Centro a Sesto Fiorentino. Si tratta di una persona residente nella zona di Monte Morello, rientrata da un viaggio all'estero. Lo ha reso noto il Comune, che ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione per prevenire la diffusione della malattia.

Le operazioni prenderanno il via dalla mattinata di domani e interesseranno l'area compresa tra via di Poggiolino, il borgo di Morello e la chiesa di Santa Maria a Morello.

L'amministrazione comunale chiede ai residenti, agli amministratori di condominio, agli operatori commerciali e ai gestori di attività presenti nella zona di consentire l'accesso agli addetti incaricati della disinfestazione.

Durante il trattamento dovranno essere adottate alcune precauzioni: restare in casa con porte e finestre chiuse, sospendere gli impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ricoveri e ciotole. Inoltre, per evitare la contaminazione dei prodotti agricoli, è raccomandato raccogliere frutta e verdura dagli orti oppure coprire le piante con teli di plastica.

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