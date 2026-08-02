Due turiste francesi si perdono in un bosco a Castellina Marittima, salvate dall'elicottero Pegaso

Due turiste francesi e il loro cane sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi dopo essersi persi in un bosco sulle colline pisane, nel territorio di Castellina Marittima.

Le due donne si erano addentrate nella vegetazione quando hanno perso l'orientamento, senza riuscire a ritrovare il sentiero. Con il passare del tempo hanno iniziato ad accusare la stanchezza, aggravata dalle alte temperature, e hanno chiesto aiuto.

L'allarme è scattato intorno alle 16, quando una delle due ha contattato il 112, senza però riuscire a indicare con precisione la propria posizione.

Sono quindi partite le ricerche che hanno coinvolto il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elicottero Pegaso 3 del servizio Toscana Soccorso. Intorno alle 17.20 l'equipaggio ha individuato le due escursioniste, recuperandole con il verricello.

Le due turiste sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno. Anche il cane è stato recuperato in sicurezza.

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