I carabinieri di Firenze festeggiano i 101 anni dell’Appuntato Franco Basili

I Carabinieri di Firenze hanno celebrato il compleanno dell’Appuntato Franco Basili, che il 2 agosto 2026 ha raggiunto il traguardo dei 101 anni. Per l’occasione il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Salvatore Luongo, ha inviato una lettera di auguri e un dono simbolico, una daga tagliacarte, consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Firenze.

Originario della provincia di Viterbo, Basili ha iniziato il servizio nell’Arma nel 1945, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Nei primi anni della carriera fu impegnato anche sui Cacciamine della Marina Militare, nelle operazioni di bonifica del Mediterraneo dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Nel 1958 arrivò a Firenze, dove prestò servizio prima al Reparto di Polizia Militare della Scuola di Guerra Aerea delle Cascine e successivamente al Gruppo Carabinieri di Firenze, nella storica sede di Borgo Ognissanti. Qui rimase fino al congedo, avvenuto nel 1981. Durante gli anni di servizio contribuì anche alle operazioni di soccorso dopo la drammatica alluvione di Firenze del 1966.

Nella lettera indirizzata all’Appuntato Basili, il Comandante Generale Luongo ha sottolineato che "questa eccezionale ricorrenza è motivo di grande emozione, poiché racconta di un’esistenza in gran parte dedicata al servizio della collettività e delle Istituzioni, fedele testimonianza dei valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri".

Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari di Basili, tra cui la moglie Adele e i figli Paolo e Carla. L’Arma ha rivolto un ulteriore ringraziamento al veterano, indicandolo come esempio per i giovani Carabinieri e per le nuove generazioni.

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