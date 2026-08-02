Il ministro Antonio Tajani visita il Villino di Giacomo Puccini a Viareggio

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Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri Antonio Tajani ha visitato questa mattina il Villino di Giacomo Puccini di Viareggio. Il ministro, accompagnato dall’onorevole Deborah Bergamini e dal consigliere regionale Marco Stella, è stato accolto dal presidente della Fondazione Giacomo Puccini – il sindaco di Lucca Mario Pardini, dal direttore della Fondazione Luigi Viani, dai componenti del Consiglio di amministrazione Giorgio BartoliIlaria Del Bianco e Simone Grandi. Il ministro si è intrattenuto per circa un’ora, fra foto e filmati d’epoca, ascoltando con grande interesse storia e aneddoti dell’ultimo edificio voluto ed abitato da Giacomo Puccini fino al viaggio a Bruxelles. Nel Villino di Viareggio Puccini compose Turandot e incontrò per l’ultima volta Arturo Toscanini a cui lasciò le celebri disposizioni sulla prima esecuzione dell’opera. Alla fine della visita il ministro ha ricevuto dal sindaco Pardini in omaggio un raccoglitore con le recenti edizioni numismatiche e filateliche dedicate al centenario della morte del Maestro (2024) e al centenario dalla prima rappresentazione di Turandot (2026).

Fonte: Ufficio Stampa

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