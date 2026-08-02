Scontro sull'Aurelia tra tre auto: muore un 21enne di Fucecchio, tre i feriti

Un 21enne ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 1 agosto lungo la Strada Statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Pisa. Per cause ancora in corso di accertamento, tre automobili si sono scontrate. La vittima è Matheo Toni, 21enne nato in Francia ma residente a Fucecchio.

Nel violento impatto sono rimaste ferite altre tre persone: due hanno riportato lesioni lievi, mentre un altro giovane, alla guida di una delle vetture coinvolte, è stato trasportato in ospedale in condizioni più gravi. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio degli investigatori, potrebbe aver provocato l'incidente in seguito a una manovra azzardata.

L'allarme è scattato alle 23:20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere, affidandolo ai sanitari del 118. Per il 21enne, invece, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cisanello.

Conclusi i soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e collaborato con le forze dell'ordine nelle operazioni sul posto. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il tratto della Statale 1 Aurelia è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, con il supporto di polizia e della municipale per la gestione della viabilità.

Nel pomeriggio il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Fucecchio: "La sindaca Emma Donnini e l’amministrazione comunale a nome di tutta la comunità fucecchiese si stringono alla famiglia di Matheo Toni, porgendo ai cari del giovane fucecchiese le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore"

Notizie correlate