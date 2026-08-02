Rubano uno smartphone e chiedono denaro per restituirlo: arrestati due 19enni a Montecatini Terme

Cronaca Montecatini Terme
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La polizia ha organizzato l'intervento in borghese e arrestato i due giovani, accusati di ricettazione ed estorsione

Avrebbero rubato uno smartphone per poi chiedere denaro alla vittima in cambio della restituzione del telefono. Per questo due 19enni di origine egiziana, senza fissa dimora, sono stati arrestati dalla polizia a Montecatini Terme, con l'accusa di ricettazione ed estorsione.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Dopo il furto, la vittima ha contattato il 112 Nue, riferendo che poco dopo era stata contattata da due sconosciuti che avevano fissato un appuntamento per la consegna del cellulare, subordinandola al pagamento di una somma di denaro.

Gli agenti della polizia, con un'operazione che ha coinvolto personale in abiti civili supportato da colleghi in uniforme, sono intervenuti sul posto, individuando i due giovani e procedendo al loro arresto.

Dopo la convalida dell'arresto, nei confronti dei due 19enni è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Montecatini Terme.

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