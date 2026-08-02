Scontro sull'Aurelia tra tre auto: muore un ragazzo di 21 anni, tre feriti

Un 21enne di Pisa ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 1 agosto lungo la Strada Statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Pisa. Per cause ancora in corso di accertamento, tre automobili si sono scontrate.

Nel violento impatto sono rimaste ferite altre tre persone: due hanno riportato lesioni lievi, mentre un altro giovane, alla guida di una delle vetture coinvolte, è stato trasportato in ospedale in condizioni più gravi. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio degli investigatori, potrebbe aver provocato l'incidente in seguito a una manovra azzardata.

L'allarme è scattato alle 23:20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere, affidandolo ai sanitari del 118. Per il 21enne, invece, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cisanello.

Conclusi i soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e collaborato con le forze dell'ordine nelle operazioni sul posto.

Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il tratto della Statale 1 Aurelia è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto di Polizia di Stato e Polizia Locale per la gestione della viabilità.