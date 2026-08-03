A Certaldo le letture teatrali di Lidia Laudani, tratte dal suo romanzo 'Un'altra vita'

Domenica 9 agosto, alle 20.30, la Terrazza Calindri ospiterà Lidia Laudani, protagonista di una serata di letture teatrali tratte dal suo romanzo Un'altra vita.

Scrittrice e regista teatrale, Laudani affianca all'attività artistica un costante impegno nelle scuole, dove promuove incontri di prevenzione e sensibilizzazione sui temi delle relazioni tossiche e della violenza di genere.

La serata offrirà al pubblico un percorso tra parole e teatro attraverso alcune delle pagine più significative del romanzo, che in una fase successiva sarà portato in scena in un adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice.

Fonte: Ufficio Stampa

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