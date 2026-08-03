A Certaldo le letture teatrali di Lidia Laudani, tratte dal suo romanzo 'Un'altra vita'

Domenica 9 agosto, alle 20.30, la Terrazza Calindri ospiterà Lidia Laudani, protagonista di una serata di letture teatrali tratte dal suo romanzo Un'altra vita.
Scrittrice e regista teatrale, Laudani affianca all'attività artistica un costante impegno nelle scuole, dove promuove incontri di prevenzione e sensibilizzazione sui temi delle relazioni tossiche e della violenza di genere.
La serata offrirà al pubblico un percorso tra parole e teatro attraverso alcune delle pagine più significative del romanzo, che in una fase successiva sarà portato in scena in un adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice.
Fonte: Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
Certaldo
Attualità
1 Agosto 2026
Si è tenuta con partecipazione di pubblico ed esperti del settore la serata inaugurale di "Calici di Stelle DIVINBOCCACCIO", l'attesa manifestazione estiva dedicata alla cultura del vino e alla valorizzazione [...]
Certaldo
Attualità
31 Luglio 2026
Si apre un nuovo anno sociale per il Lions Club Certaldo Boccaccio, che vede alla guida il nuovo presidente Francesco Stricchi. Stricchi, con una consolidata esperienza nel tessuto sociale e [...]
Toscana
Attualità
30 Luglio 2026
Luciano Spalletti ha ricordato sui social la madre Ilva, scomparsa lunedì all’età di 93 anni, con un messaggio di affetto e gratitudine. Il tecnico della Juventus ha affidato a Instagram [...]
<< Indietro