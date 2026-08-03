Abbandoni di rifiuti a Empoli, interventi e controlli di giugno 2026

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Empoli, via Cantino Cantini

Proseguono le operazioni degli ispettori Plures Alia, polizia locale, servizio ambientale del Comune: le vie interessate

Il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti sul territorio comunale è attenzionato e contrastato grazie al lavoro costante e puntuale spalmato su ogni giorno dell’anno da parte degli Ispettori di Plures Alia in sinergia con la Polizia Locale e il Servizio Ambientale del Comune di Empoli.

Controlli sistematici, verifiche attente e di prevenzione: una ‘macchina’ operativa sul campo che non arretra, ma interviene anche a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza.

Via Rozzalupi

Tra gli interventi del mese di giugno 2026 si segnalano: via Rozzalupi, piazza Toscanini, via Ferdinando Santi, via Cantino Cantini, via Pirandello, via Vico e via Alzaia.

Nelle vie sopra menzionate sono stati rinvenuti importanti accumuli di rifiuti di vario genere, contenuti in grandi sacchi neri e non solo.

Nel dettaglio, gli Ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 159 controlli e ispezionato 186 sacchi di rifiuti.

Via Pirandello

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – Nel mese di giugno 2026 è proseguita l'attività di accertamento per risalire agli autori degli abbandoni in via Sant'Anna, via Sottopoggio per San Donato, via dei Cappuccini, via del Piano e via del Pantano.

La Polizia Locale ricorda che abbandonare rifiuti è un'attività sanzionata penalmente sia per i privati che per le aziende a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dell'Ambiente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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