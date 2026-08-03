Abc Castelfiorentino, dopo due stagioni Andrea Belli torna a vestire la maglia gialloblu

E’ stato il capitano, è stato il simbolo di un’avventura culminata con il ritorno in serie B a distanza di 9 anni, ed è stato anche uno dei trascinatori della storia recente dell’Abc Solettificio Manetti: dopo due stagioni lontano da casa, Andrea Belli torna a vestire la maglia gialloblu. Un ritorno che porta con sé non soltanto la voglia di condurre una stagione importante nella sua Castelfiorentino, ma anche la consapevolezza di tornare al PalaBetti forte di un’esperienza e di un bagaglio tecnico e umano che potrà mettere a disposizione della nuova Abc di coach Alberto Tonfoni. Perché se le indiscusse qualità tecniche ne fanno uno degli esterni più esperti della serie C, è indubbio che le due stagioni vissute in maglia Mens Sana, culminate con la promozione in B Nazionale, abbiano contribuito al suo percorso di maturazione, rendendolo oggi uno dei pilastri del nuovo corso gialloblu.

“Tornare all’Abc è un pò come tornare a casa – racconta Andrea -. Qui ritrovo amici e persone a cui voglio bene, con cui ho condiviso tanti momenti che porto nel cuore. Ho visto una società convinta nel voler creare una squadra molto competitiva, il ché mi ha fatto avere ben pochi dubbi sulla scelta per la prossima stagione. Conosco bene la maggior parte dei miei compagni, e anche dai nuovi arrivati ho avuto sensazioni molto positive. Sono certo che sarà una stagione importante, in cui ci impegneremo per far divertire Castelfiorentino e i suoi tifosi”.

Grande soddisfazione da parte del direttore sportivo Daniele Lazzeretti, felice di aver riportato a casa uno dei simboli della storia recente del sodalizio castellano.

“Andrea per l’Abc rappresenta una vera e propria bandiera e sono davvero felice che abbia deciso di tornare ad indossare la maglia gialloblu. Nelle ultime due stagioni lo abbiamo visto tra i protagonisti di una piazza importante come quella della Mens Sana, dove ha dimostrato non soltanto le sue qualità tecniche ma anche quel carattere necessario per stare in certe realtà. Giocatore ormai esperto e maturo, torna a casa forte di un’esperienza importante e rappresenterà senz’altro un valore aggiunto. Riponiamo in lui piena e totale fiducia e ci aspettiamo che possa essere uno dei trascinatori e dei leaders di questo gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Bentornato Andrea”.

LA CARRIERA

Esterno classe ’99, figlio d’arte, al PalaBetti nasce e cresce prima di intraprendere un’importante parentesi a Siena nel settore giovanile della Mens Sana, con cui raggiunge svariate finali nazionali. La stagione 2017/2018 è quella che segna il ritorno nella sua Castelfiorentino, di cui ben presto diviene il capitano, conducendo l’Abc fino alla promozione in B Interregionale. Dopo la salvezza conquistata nella stagione 2023/2024, ecco la nuova chiamata della Mens Sana, di cui torna a vestire la maglia: due campionati da protagonista in una piazza storica, l’ultimo dei quali concluso con la splendida promozione in B Nazionale. Fino ad oggi, e all’inizio della sua terza avventura gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate