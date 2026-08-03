Affitti luglio 2026: Firenze seconda città più cara d'Italia, Pisa e Pistoia ai massimi storici

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Continua la crescita dei canoni di affitto in Toscana, che a luglio registra un aumento medio dell'1,8% rispetto al mese precedente. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Idealista, secondo cui la regione si conferma tra le più costose d'Italia per chi cerca una casa in locazione, con un canone medio di 21,1 euro al metro quadrato.

Tra i capoluoghi toscani, spicca Firenze, dove gli affitti aumentano del 4,5% in un solo mese, raggiungendo quota 22,4 euro al metro quadrato, valore che la colloca, insieme a Milano, al vertice della classifica nazionale delle città più care. Cresce anche Pisa, con un incremento del 4,2%, mentre Massa registra uno dei rialzi più consistenti d'Italia, pari al 7,6%.

A livello provinciale, gli aumenti più rilevanti interessano Pisa (+5,6%), Firenze (+5,2%) e Massa-Carrara (+4,9%). In controtendenza Lucca, che segna un calo del 7,3% rispetto a giugno. Nonostante la flessione, la provincia lucchese resta la più cara d'Italia, con una media di 50,5 euro al metro quadrato, un dato influenzato dagli elevati canoni delle località costiere. Seguono Grosseto, con 24,4 euro al metro quadrato, e le province di Belluno, Milano e Aosta.

Nel quadro nazionale, a luglio il canone medio degli affitti sale del 2,4% rispetto a giugno, attestandosi a 14,9 euro al metro quadrato, anche se rimane ancora l'1,3% al di sotto dei livelli registrati nello stesso mese del 2025. Secondo Idealista, la crescita riflette una domanda particolarmente dinamica all'inizio della stagione estiva.

Lo studio evidenzia inoltre che la piattaforma ha aggiornato la metodologia di rilevazione dei prezzi, escludendo gli affitti stagionali e turistici dal calcolo e adottando criteri statistici più rigorosi per individuare valori anomali, così da rappresentare in modo più accurato il mercato delle locazioni residenziali.

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
1 Agosto 2026

Pegaso a Canini e Santillo, a San Miniato un premio all’identità toscana

Jonathan Canini e Walter Santillo hanno ricevuto oggi, presso la sala del palazzo Comunale di San Miniato, in provincia di Pisa, il Pegaso delle identità della Regione Toscana, nel corso [...]

Toscana
Cronaca
1 Agosto 2026

Tante segnalazioni per odore di bruciato nel Fiorentino: "Fumo dagli incendi in Francia"

Numerose segnalazioni di odore di bruciato sono arrivate dalle prime ore del pomeriggio alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Firenze da diverse zone della provincia. I cittadini hanno [...]

Toscana
Attualità
1 Agosto 2026

Catasti storici, aggiornamenti e digitalizzazioni. Boni: "Nuovo governo del territorio"

Il progetto CA.STO.RE (CAtasti STOrici Regionali) - nato nel 2004 per la digitalizzazione, georeferenziazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio cartografico e catastale storico della Toscana - evolve nella fase CA.STO.RE [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina