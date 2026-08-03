Aggredì polizia, avvistato ancora a San Vincenzo. Prefetto convoca riunione urgente

Cronaca San Vincenzo
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Il sindaco Riccucci chiede chiarimenti sull'iter seguito dopo le dimissioni dall'ospedale e solleva dubbi sulla sua pericolosità

A una settimana dall'aggressione ai danni di due agenti della polizia locale nei pressi di un supermercato, il quarantenne spagnolo senza fissa dimora coinvolto nell'episodio è stato nuovamente avvistato a San Vincenzo. L'uomo, rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso da un agente durante l'intervento e successivamente ricoverato, è tornato nel comune livornese dopo le dimissioni dall'ospedale.

A renderlo noto è stato il sindaco Paolo Riccucci, che ha spiegato come l'amministrazione si sia attivata immediatamente dopo la segnalazione della presenza dell'uomo. Il primo cittadino ha inviato una Pec a Prefettura e Procura per chiedere chiarimenti sull'iter seguito e sugli accertamenti effettuati.

"Da ieri, non appena ci è stata segnalata la presenza a San Vincenzo del soggetto coinvolto nell'aggressione ai due agenti di Polizia locale, ci siamo immediatamente attivati per chiarire le dinamiche dell'iter che hanno portato a questo esito", ha dichiarato Riccucci.

Il sindaco ha espresso perplessità per il ritorno dell'uomo negli stessi luoghi a pochi giorni dai fatti, sottolineando la necessità di verificare se siano stati svolti tutti gli accertamenti previsti. "Ci chiediamo se siano stati effettuati tutti gli accertamenti e se siano state attivate le procedure previste in casi simili: interrogativi che, al momento, attendono ancora una risposta chiara", ha aggiunto.

Per affrontare la situazione, il prefetto Giancarlo Dionisi ha convocato per domani una riunione urgente con le forze dell'ordine e i rappresentanti della Società della Salute. L'amministrazione comunale ha assicurato la propria collaborazione, ribadendo la necessità di garantire la sicurezza della comunità e dello stesso uomo.

"È inaccettabile non sapere se sia stata o meno accertata la non pericolosità dell'uomo, garantendo così la convivenza pacifica con il tessuto in cui si inserisce, perché queste lacune, che appaiono come falle del sistema, rischiano di ricadere in termini di sicurezza e di ordine pubblico sul senzatetto, sui cittadini, i turisti e sui servizi che il paese ha il dovere di garantire", ha concluso il sindaco.

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