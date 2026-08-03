Alessandro Botticelli è il vincitore del MEDUSA Grand Prize, il massimo riconoscimento di MEDUSA, LA GORGONE Art Prize 2026 – III Edition, la mostra internazionale d'arte contemporanea in corso dal 23 luglio al 9 agosto presso la Fondazione d'Arte Trossi-Uberti – Villa Trossi Uberti di Livorno. Il premio gli è stato conferito per il valore artistico dell'opera presentata e per il contributo offerto alla mostra, con un lavoro fotografico realizzato sull'isola di Gorgona.

Le fotografie premiate si legano idealmente a "Il Teatro del Mare. Le arti sceniche nell'isola di Gorgona" (Cue Press), il volume a cura di Gianfranco Pedullà presentato il 27 luglio nell'ambito del programma della mostra, che racconta il progetto artistico e sociale sviluppato presso l'istituto penitenziario dell'isola, sezione distaccata della Casa Circondariale "Le Sughere" di Livorno. Lo scatto di Botticelli restituisce lo sguardo su Gorgona attraverso il linguaggio del teatro in carcere, in dialogo con il tema portante della rassegna: la rilettura contemporanea del mito di Medusa tra sguardo, identità, memoria e trasformazione.

"Siamo molto felici di questo riconoscimento ad Alessandro e al grande lavoro di Gianfranco Pedullà sull’isola. Contesti come il Premio Medusa-La Gorgone sono preziose occasioni per raccontare questa esperienza di bellezza in luoghi complessi e costituiscono momenti di confronto su quanto l’Arte e la Bellezza abbiano un ruolo fondamentale nella società." dichiarano Francesco Giorgi e Chiara Migliorini.

"Sono onorato di aver ricevuto un premio così importante in una manifestazione internazionale. Le foto esposte e anche le altre pubblicate nel libro "il teatro del mare" sono la testimonianza di 6 anni di lavoro della compagnia teatro popolare d'arte con i detenuti del carcere di gorgona. l'artefice del progetto è gianfranco pedulla, ed è a lui che idealmente dedico questo riconoscimento." dichiara Alessandro Botticelli.

Il MEDUSA Grand Prize è stato assegnato dalla giuria della mostra, composta dai curatori Yuanqi Cao e Rossella Tesi insieme a Veronica Carpita, Francesca Rei, Chengzheng Tao, Ming Zhong e Lingyi Wang, nel corso della Cerimonia del Premio MEDUSA 2026 che si è tenuta il 27 luglio.

Botticelli è tra i trenta artisti provenienti da Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Cina, Emirati Arabi Uniti, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Ucraina selezionati per la III edizione della rassegna, promossa dall'Associazione Nazionale di Belle Arti d'Italia (ANBAI), da ISOLART ART CENTER e da Associazione NOMYA in collaborazione con la Fondazione d'Arte Trossi-Uberti, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno.

Fonte: Ufficio Stampa

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