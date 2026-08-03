Apre una nuova attività a Poggibonsi col progetto Ri-Generazioni in Movimento

Apre la prima attività nell’ambito del progetto “Ri-Generazioni in Movimento”, percorso promosso dall'Amministrazione comunale per trasformare gli spazi inutilizzati in nuovi luoghi di impresa, cultura e socialità.

"Una prima apertura importante. Il primo ‘match’ tra un fondo sfitto messo a disposizione e un'idea imprenditoriale si trasforma in una nuova attività che apre le proprie porte – dichiara l'assessora al commercio Lisa Valiani – È un risultato concreto che testimonia fiducia e validità del percorso avviato. Ringraziamo chi ha deciso di mettersi in gioco insieme a noi partecipando a questa iniziativa. Altre opportunità emerse attraverso la manifestazione di interesse sono attualmente allo studio da parte della Commissione. Intanto invitiamo tutti e tutte a salutare l’apertura di questo nuovo negozio di artigianato nel cuore della città ma anche di una nuova vetrina d’autore con cui proseguire il percorso di rigenerazione avviato. Andiamo avanti”.

L’evento si svolgerà mercoledì 5 agosto con l’inaugurazione della prima apertura e della seconda vetrofania d'autore, opera collettiva realizzata dall'artista James Vega insieme alla cittadinanza poggibonsese, che prosegue il percorso di valorizzazione artistica delle vetrine del centro storico.

L’appuntamento è alle 19.30 con ritrovo in piazza Cavour 14-16 per le vetrina d’autore e poi, a seguire, in via della Repubblica 42, dove sarà inaugurato il nuovo negozio di artigianato.

Il progetto “Ri-Generazioni in movimento” si intreccia con il piano strategico di rilancio del commercio cittadino su cui l’amministrazione ha investito, e punta ad affrontare le complessità presenti facendo del centro storico un luogo di sperimentazione imprenditoriale, capace di generare nuove relazioni economiche e sociali e di cogliere le opportunità presenti introducendo soluzioni innovative. Il 15 luglio scorso si sono chiuse le due manifestazioni di interesse aperte in avvio del progetto, una rivolta ai proprietari di fondi sfitti e una dedicata alla raccolta di idee innovative.

“Ri-Generazioni in movimento” è un progetto finanziato dalla Regione Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Terre di Siena Lab e l’associazione LaGorà.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

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