Comune di Vinci, on line il bando per un funzionario tecnico

Necessario essere in possesso della laurea in Ingegneria civile, o Ingegneria edile, Ingegneria edile-Architettura, Architettura
Il Comune di Vinci ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario tecnico da destinare alle attività connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Per poter partecipare al bando di concorso, è necessario essere in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria civile, o Ingegneria edile, Ingegneria edile-Architettura, Architettura, o ancora un titolo di studio equipollente, oppure la laurea specialistica o magistrale equiparate a uno dei diplomi di laurea elencati.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le 23.59 di sabato 29 agosto 2026 sul portale inpa.gov.it al link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=167160f914d04477a8458f66ea6f040b.
Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Vinci (https://dgegovpa.it/Vinci/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso?dettaglio=10268) o sullo stesso portale inPA.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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