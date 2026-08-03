Cultura diffusa, il 4 agosto Manetti a Vinci e Cerreto Guidi

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Cristina Manetti

Prosegue il tour dell'assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, dedicato alla valorizzazione della cultura diffusa e dei luoghi che custodiscono il patrimonio storico, artistico e identitario della Toscana.

Domani, martedì 4 agosto, l'assessora sarà a Vinci e Cerreto Guidi per una visita istituzionale che toccherà alcuni dei principali luoghi della cultura dei due comuni. Ad accompagnarla il sindaco di Vinci e la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Il programma prenderà il via alle 10 da Vinci, dove Manetti visiterà il Museo Leonardiano nella sede del castello dei Conti Guidi (Palazzina Uzielli, piazza Guidi) e poi la casa natale di Leonardo ad Anchiano.

A seguire il tour farà tappa presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi, tra i principali esempi del sistema delle residenze medicee della Toscana, patrimonio mondiale Unesco.

Fonte: Regione Toscana

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