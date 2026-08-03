Furto nella notte alla piscina comunale di Capannori, via la cassa automatica

Cronaca Capannori
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La condanna del sindaco Del Chiaro: "Forze dell'ordine al lavoro per individuare i responsabili di questo gesto inqualificabile"

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un furto alla piscina comunale di Capannori. Ignoti si sono introdotti con tutta probabilità all'interno dell'impianto natatorio dal lato del campo sportivo forzando le porte laterali bordo vasca ed hanno rubato la cassa automatica, utilizzata dagli utenti per pagare in contanti, contenente poche centinaia di euro ed hanno forzato il distributore automatico del caffè.

La Capannori Servizi in qualità di gestore della piscina ha denunciato il furto alle forze dell'ordine. "Desidero esprimere una ferma e decisa condanna per il furto avvenuto ai danni della nostra piscina comunale - afferma il sindaco Giordano Del Chiaro -. Colpire una struttura pubblica non significa solo danneggiare un edificio, ma fare un torto a tutta la nostra comunità, ai giovani, alle famiglie e agli sportivi che la frequentano. Ci siamo immediatamente attivati in sinergia con le forze dell'ordine, che ringrazio per il tempestivo intervento e che sono già al lavoro, anche attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza, per individuare quanto prima i responsabili di questo gesto inqualificabile".

Fonte: Comune di Capannori

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