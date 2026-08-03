Guasto al Ceppo: piano straordinario per pazienti sottoposti a dialisi

Front Office Pistoia
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A seguito di un guasto all’UPS (gruppo di continuità) a servizio del Padiglione Emodialisi del presidio Il Ceppo, in via degli Armeni, verificatosi nella giornata di sabato, è stato necessario predisporre un piano straordinario per assicurare la continuità dell’assistenza ai pazienti emodializzati fino al ripristino dell’UPS stesso.

La Direzione di Presidio, di concerto con la Direzione della Rete Ospedaliera, si è immediatamente attivata insieme all’Area tecnica dell’Azienda e in stretta collaborazione con la Direzione della Nefrologia e Dialisi di Pistoia. È stata definita una strategia organizzativa emergenziale, in coordinamento con l’ospedale Santo Stefano di Prato, per garantire la presa in carico dei pazienti che, a partire da lunedì, avrebbero dovuto effettuare il trattamento dialitico al Ceppo.

Per le giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto è stato pertanto istituito un turno serale straordinario, nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 24.00, all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove saranno trattati complessivamente 55 pazienti. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del personale medico, infermieristico e sanitario coinvolto, con il supporto della Centrale Operativa 118 e delle associazioni di volontariato per la riorganizzazione del servizio di trasporto dei pazienti.

Il ripristino delle normali attività è previsto nella mattinata di mercoledì 5 agosto, quando il servizio di emodialisi del presidio Il Ceppo tornerà regolarmente operativo.

La Direzione ringrazia tutti i professionisti, in particolare gli operatori della Dialisi di Pistoia e del Santo Stefano di Prato, le associazioni di volontariato e tutto il personale coinvolto nella gestione dell’evento.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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