Guasto rete idrica, mancanze d'acqua a Cerreto Guidi e Vinci

Attualità Cerreto Guidi
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Interruzione imprevista per un guasto: tecnici sul posto

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, oggi lunedì 3 agosto, sono in corso mancanze d’acqua a Cerreto Guidi capoluogo, a San Zio e a Toiano nel comune di Vinci. Al contempo, si stanno verificando basse pressioni a Lazzeretto.

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 12, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

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