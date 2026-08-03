Il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino in visita alla Direzione Marittima della Toscana

Si è svolta lo scorso 31 luglio la visita istituzionale del Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, alla Direzione Marittima della Toscana, con sede a Livorno. Ad accoglierla sono stati il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giovanni CANU, e il Prefetto di Livorno, dott. Giancarlo Dionisi.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto istituzionale, consentendo al Prefetto di approfondire la conoscenza delle molteplici attività svolte quotidianamente dalla Guardia Costiera al servizio del Paese, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, della protezione dell'ambiente marino e costiero e della legalità nel settore marittimo.

Nel corso della visita, l’Ammiraglio Canu ha illustrato l'organizzazione della Direzione Marittima della Toscana, le competenze dei Compartimenti marittimi di Livorno, Portoferraio, Viareggio e Marina di Carrara e il ruolo di coordinamento assicurato dalla Centrale Operativa regionale nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso in mare. Ampio spazio è stato dedicato anche alle numerose funzioni di polizia marittima svolte dalla Guardia Costiera, che ne fanno un punto di riferimento essenziale per la sicurezza del sistema marittimo regionale.

Particolare attenzione è stata anche riservata alle attività di controllo della filiera ittica, settore nel quale la Guardia Costiera riveste il ruolo di Autorità nazionale di riferimento per la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa europea e italiana in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti ittici. Il Prefetto Ferrandino ha potuto approfondire come tali controlli non siano limitati alle aree portuali e costiere, ma interessino l'intero territorio regionale. In tale contesto è stata evidenziata la costante attività svolta anche nella provincia di Firenze, dove il personale della Guardia Costiera effettua verifiche presso mercati ittici, esercizi commerciali, punti della grande distribuzione, ristoranti e altri operatori del settore, al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti, la tutela della salute dei consumatori e del made in italy, contrastare le frodi alimentari e contribuire alla salvaguardia delle risorse ittiche.

Nel corso dell'incontro, il Prefetto ha avuto inoltre modo di conoscere da vicino l'organizzazione della Direzione Marittima e di confrontarsi con il personale impegnato nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali affidati al Corpo, potendo così toccare con mano la professionalità, la competenza e il profondo senso dello Stato che caratterizzano quotidianamente l'operato delle donne e degli uomini della Guardia Costiera.

Al termine della visita, nel firmare il libro d’onore, il Prefetto ha espresso parole di vivo apprezzamento nei confronti del personale della Guardia Costiera, sottolineando il valore del servizio svolto a favore della collettività e l'importanza delle attività assicurate non soltanto in mare, ma anche nell'entroterra, a tutela della legalità, della sicurezza alimentare

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate