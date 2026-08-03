Imprevista interruzione idrica a Montespertoli

Front Office Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

In relazione al guasto odierno sulla rete idrica del comune di Montespertoli, Acque comunica che, a causa dell’entità della rottura, l’intervento di riparazione si sta rivelando più complesso di quanto inizialmente preventivato. Per questo motivo, oggi lunedì 3 agosto, proseguono le mancanze d’acqua in località Tresanti.

Il ripristino del regolare servizio è posticipato alle ore 17, e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire nelle ore successive.

Per limitare i disagi agli utenti, rimane a disposizione il servizio di rifornimento idrico sostitutivo mediante l’autobotte dislocata in via Trecento, nei pressi del civico 168.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Front Office
27 Maggio 2026

Empolese Valdelsa, aperto il bando per il contributo affitti 2026

Da mercoledì 27 maggio fino a venerdì 26 giugno 2026 è aperto il bando per il contributo affitti che viene erogato dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa a integrazione del canone di locazione ai cittadini [...]

Montespertoli
Front Office
1 Aprile 2026

Montespertoli, Nidi Gratis: aperto l'avviso per i servizi educativi privati accreditati del territorio

Dal 1° al 12 aprile 2026 sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia (3-36 mesi) [...]

Empoli
Front Office
12 Marzo 2026

Referendum, rilascio delle certificazioni mediche utili al voto assistito e domiciliare

In occasione della votazione per il referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda Usl Toscana Centro garantirà, nelle zone Firenze, Firenze Sud Est e Mugello, il rilascio delle certificazioni [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina