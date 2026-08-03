Imprevista interruzione idrica a Montespertoli

In relazione al guasto odierno sulla rete idrica del comune di Montespertoli, Acque comunica che, a causa dell’entità della rottura, l’intervento di riparazione si sta rivelando più complesso di quanto inizialmente preventivato. Per questo motivo, oggi lunedì 3 agosto, proseguono le mancanze d’acqua in località Tresanti.
Il ripristino del regolare servizio è posticipato alle ore 17, e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire nelle ore successive.
Per limitare i disagi agli utenti, rimane a disposizione il servizio di rifornimento idrico sostitutivo mediante l’autobotte dislocata in via Trecento, nei pressi del civico 168.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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