Impruneta, lettere anonime anche al sindaco: "Da inizio mandato ne ho ricevute quattro"

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Lazzerini mostra le lettere ricevute, nel Consiglio comunale del 30 luglio 2026

Due lettere recapitate anche all'addetto stampa. Le precisazioni di Lazzerini in Consiglio dopo le minacce al segretario comunale, al quale esprime solidarietà. "Bisogna denunciare"

Nel corso del Consiglio comunale del 30 luglio scorso, il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini ha espresso la propria solidarietà al segretario comunale, Vincenzo Del Regno, affermando che la vicenda che lo ha coinvolto "merita attenzione e rispetto istituzionale". Del Regno nei giorni scorsi aveva ricevuto una lettera anonima, arrivata in municipio, con minacce di morte e offese.

Il sindaco ha ricordato che durante il suo mandato, dall'elezione nel 2023, ha ricevuto quattro lettere anonime contenenti offese e minacce. Ha spiegato che una di queste è stata "consegnata ai Carabinieri" poiché "venivano tirati in ballo alcuni dipendenti comunali" e, per senso di responsabilità, ha ritenuto necessario trasmetterla alle autorità competenti. Ha inoltre precisato che altre due lettere sono state recapitate anche all’addetto stampa del Comune di Impruneta.

Lazzerini ha sottolineato che, nonostante questi episodi, non ha mai ricevuto personalmente minacce di morte, affermando che "avrei espresso questo pensiero per chiunque altro". Ha aggiunto che la ricezione di una lettera anonima, indipendentemente dal contenuto, "ti può un attimino cambiare la visione del mondo" e che, di fronte a situazioni di questo tipo, "bisogna denunciare per forza queste cose".

Il sindaco ha ricordato che il segretario comunale, in quanto figura che dipende dal Prefetto e dal Ministero, è tutelato da un sistema istituzionale solido. Per questo ha espresso "piena fiducia che faranno tutto quello che c’è da fare per trovare il colpevole", evidenziando l’aggravante legata al ruolo ministeriale del segretario.

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