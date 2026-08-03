Incendio vegetazione in via Valdorme Nuova a Empoli, fiamme vicino Fi-Pi-Li

A fuoco vegetazione e sterpaglie questo pomeriggio a Empoli, nei pressi del cimitero dei Cappuccini. Intorno alle ore 15.30 un incendio si è sviluppato a lato della strada, all'inizio di via Valdorme Nuova, a pochi metri dal cavalcavia della Fi-Pi-Li. Al momento si registrano solo alcuni rallentamenti a causa del fumo che si starebbe alzando lungo la strada.

Sul posto è intervenuta la polizia e stanno intervenendo i vigili del fuoco.

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