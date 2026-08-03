Iniziati i lavori agli impianti sportivi di Staggia

Sono iniziati i lavori di completamento agli impianti sportivi di Staggia Senese, con la sistemazioni delle coperture e le operazioni necessarie per mettere la parola fine ad una vicenda che si è trascinata per anni.

I lavori sono relativi infatti alla ristrutturazione degli impianti di via Romana con operazioni diverse (impiantistica, adeguamenti, realizzazione di nuovi locali) che si sono interrotte con la rescissione del contratto da parte dell'amministrazione e l’inizio di una vicenda legale che si è trascinata per anni e che si è conclusa con esito positivo per il Comune.

L’amministrazione ha quindi ripreso l'iter per completare la parte residuale, con anche il rifacimento della copertura dello spogliatoio e della palazzina servizi.

L’intervento in corso è finanziato con risorse pari a circa 70.000 euro già presenti nel quadro economico di partenza (un investimento complessivo di oltre 600.000 euro).

“E’ iniziato il cantiere per completare questa opera di riqualificazione – dice l’assessore allo sport Filippo Giomini – Si aggiunge ai lavori avviati nelle scorse settimane al palazzetto del Bernino ma anche ad altri interventi in fase di progettazione come gli spogliatoi al Tondo e, in senso più generale, l’iter per la nuova piscina comunale. Una serie di azioni che ci vedono programmare investimenti sull’impiantistica sportiva per far crescere lo sport nella nostra città”.