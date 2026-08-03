Iniziati i lavori agli impianti sportivi di Staggia

Sport Poggibonsi
Condividi su:
Leggi su mobile

Sono iniziati i lavori di completamento agli impianti sportivi di Staggia Senese, con la sistemazioni delle coperture e le operazioni necessarie per mettere la parola fine ad una vicenda che si è trascinata per anni.

I lavori sono relativi infatti alla ristrutturazione degli impianti di via Romana con operazioni diverse (impiantistica, adeguamenti, realizzazione di nuovi locali) che si sono interrotte con la rescissione del contratto da parte dell'amministrazione e l’inizio di una vicenda legale che si è trascinata per anni e che si è conclusa con esito positivo per il Comune.
L’amministrazione ha quindi ripreso l'iter per completare la parte residuale, con anche il rifacimento della copertura dello spogliatoio e della palazzina servizi.

L’intervento in corso è finanziato con risorse pari a circa 70.000 euro già presenti nel quadro economico di partenza (un investimento complessivo di oltre 600.000 euro).
“E’ iniziato il cantiere per completare questa opera di riqualificazione – dice l’assessore allo sport Filippo Giomini – Si aggiunge ai lavori avviati nelle scorse settimane al palazzetto del Bernino ma anche ad altri interventi in fase di progettazione come gli spogliatoi al Tondo e, in senso più generale, l’iter per la nuova piscina comunale. Una serie di azioni che ci vedono programmare investimenti sull’impiantistica sportiva per far crescere lo sport nella nostra città”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Notizie correlate

Poggibonsi
Sport
4 Luglio 2026

US Poggibonsi, Giomini: “C’è un progetto di rilancio"

L’Amministrazione Comunale traccia il punto della situazione sull’US Poggibonsi, alla luce di settimane di intenso lavoro finalizzate a facilitare il superamento della complessa fase societaria. Un impegno portato avanti con responsabilità, piena [...]

Castelfiorentino
Sport
22 Maggio 2026

Bettiol vince in solitaria la 13esima tappa del Giro d'Italia

Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ha vinto la tredicesima tappa del Giro d'Italia 109, la Alessandria-Verbania di 187 km, davanti a Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). Il [...]

Ginnastica
Sport
15 Maggio 2026

Ginnastica Poggibonsese, Clelia Pobega protagonista ai campionati nazionali

Cala il sipario del Campionato Nazionale Ginnastica Artistica Gold Allieve 2 di scena a Pieve di Soligo, alla quale la UPP Ginnastica Poggibonsese puo’ vantarsi di aver partecipato a questo [...]



Tutte le notizie di Poggibonsi

<< Indietro

torna a inizio pagina