Interruzione idrica programmata a Vinci per lavori

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Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Vinci, giovedì 6 agosto, dalle ore 8.30 alle 14.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie: Beneventi, Casanuova, Ripalta (limitatamente al civico 1), Valinardi (al civico 1 e nel tratto compreso tra i civici 6 e 70), Poggio al Vento (limitatamente al civico 15), Provinciale di Mercatale (nei tratti compresi tra i civici 1 e 45 e tra i civici 10 e 68) e Strognano (nel tratto compreso tra i civici 1 e 39).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

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