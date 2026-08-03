Mobilità, modifiche alla viabilità nel quartiere di San Martino dal 6 agosto

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Entreranno in vigore da giovedì 6 agosto alcune modifiche alla viabilità nel quartiere di San Martino, approvate dall'Amministrazione comunale per migliorare la circolazione nell'area in seguito allo spostamento, avvenuto nei mesi scorsi, del mercato del mercoledì e del sabato da via San Martino a piazza Toniolo.

Tra le modifiche principali è prevista l'istituzione di un nuovo varco elettronico di ingresso alla ZTL Sud in via Giovanni Bovio, all'intersezione con Lungarno Galilei, e l'inversione del senso unico di marcia della stessa via, che avrà la nuova direzione da lungarno Galilei verso via Antonio Ceci. All'intersezione con via Antonio Ceci sarà inoltre istituito l'obbligo di dare precedenza per i veicoli provenienti da via Giovanni Bovio.

Il provvedimento introduce inoltre il doppio senso di circolazione in via San Martino, nel tratto compreso tra il braccetto sud di piazza San Martino e via Giordano Bruno, e l'inversione dell'attuale senso unico di marcia di via Silvestri, con la nuova direzione da via San Martino verso Lungarno Galilei.

Le modifiche sono finalizzate a riorganizzare in modo definitivo la viabilità del quartiere, eliminando la necessità di adottare provvedimenti temporanei nelle giornate di mercato e rendendo più agevoli gli spostamenti nell'area interessata

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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