Montemurlo, cagnolina cade in un pozzo: il salvataggio dei vigili del fuoco

Cronaca Montemurlo
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(Foto Vigili del Fuoco)

La squadra ha raggiunto Penny riportandola in superficie

È stata recuperata e messa in salvo dai vigili del fuoco una cagnolina, caduta in un pozzo. È successo a Montemurlo dove Penny, un Carlino di cinque anni, era accidentalmente precipitata nel pozzo durante alcuni lavori di manutenzione effettuati dal proprietario.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra di Montemurlo, che ha effettuato il recupero dell'animale operando in sicurezza con manovra Saf (Speleo Alpino Fluviale).

Per recuperare la cagnolina i vigili del fuoco si sono calati all'interno del pozzo, dal diametro di circa un metro e mezzo, che conteneva circa otto metri d'acqua. Una volta riportata in superficie, Penny è stata riconsegnata al proprietario al quale, considerando il tempo trascorso nell'acqua, è stato consigliato di farla visitare da un veterinario.

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