Montespertoli, guasto sulla rete idrica: manca l'acqua a Tresanti

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In corso l'intervento di riparazione

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica del comune di Montespertoli, oggi lunedì 3 agosto, si stanno verificando mancanze d’acqua in località Tresanti.

I tecnici sono già sul posto per effettuare l’intervento di riparazione. Il ripristino del regolare servizio è al momento previsto per le ore 15, e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire nelle ore successive.

Per limitare i disagi agli utenti, è in corso di allestimento un servizio di rifornimento idrico sostitutivo, mediante un’autobotte dislocata in via Trecento, nei pressi del civico 168.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

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