Mps, la Presidente della Provincia Carletti: "Dal Ministro un silenzio incomprensibile"

Politica e Opinioni Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

"Ignorare la richiesta di un confronto di Provincia, Regione Toscana e Comune significa ignorare il territorio"

“Il silenzio del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti di fronte alla formale richiesta di incontro avanzata insieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e alla Sindaca di Siena Nicoletta Fabio è un segnale di grave mancanza di rispetto istituzionale verso i rappresentanti di un intero territorio".

Così la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, interviene in merito alla mancata risposta, ad oggi, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) alla richiesta di un confronto urgente sulle prospettive di Banca Monte dei Paschi di Siena.

"Quando le istituzioni locali — indipendentemente dal colore politico — si uniscono per fare fronte comune, non lo fanno per una battaglia di parte, ma per adempiere a un mandato preciso affidato loro dai cittadini, dai lavoratori e dalle imprese. Il futuro del Monte dei Paschi non è una semplice questione finanziaria da gestire al riparo dal confronto pubblico: riguarda direttamente il destino occupazionale di migliaia di persone, la centralità direzionale e strategica della banca a Siena, l’indotto e la tenuta del tessuto economico-sociale della nostra provincia e dell’intera Toscana".

"Abbiamo creduto e continuiamo a credere nel valore dell'unità istituzionale," prosegue la Presidente Carletti. "I Consigli di tutti i livelli — regionale, provinciale e comunale — si sono espressi chiaramente e all'unanimità per chiedere garanzie precise. È inaccettabile che il Governo proceda nelle sue decisioni di dismissione o riassetto societario senza prima aver ascoltato le istanze della comunità locale e senza aver chiarito quali strumenti intenda attivare per tutelare l'integrità del gruppo, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il ruolo fondamentale di supporto al credito per famiglie e PMI".

"Ignorare la richiesta di un confronto di Provincia, Regione Toscana e Comune di Siena significa ignorare il territorio. Chiediamo al Ministro Giorgetti di superare questo stallo e di fissare senza ulteriori indugi un incontro. Siena e la Toscana chiedono rispetto istituzionale e risposte chiare sul futuro di quello che è un asset economico e sociale non solo senese ma di tutto il Paese"

Fonte: Provincia di Siena

Notizie correlate

Poggibonsi
Attualità
25 Luglio 2026

Poggibonsi, inaugurata la variante di Staggia Senese: chiuso un cantiere lungo oltre un decennio

È stata aperta ufficialmente questa mattina la variante di Staggia Senese alla SR 2 "Cassia", nel comune di Poggibonsi. Ad inaugurare il completamento del secondo lotto, finanziato dalla Regione Toscana, [...]

Siena
Politica e Opinioni
24 Luglio 2026

Cas a Costalpino, Fabio: "Per il Comune di Siena ipotesi irricevibile"

“La presunta apertura di un nuovo Centro di Accoglienza Straordinaria in località Costalpino, per quanto di competenza dell’amministrazione, è una soluzione irricevibile”. Così il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, commenta [...]

Siena
Politica e Opinioni
23 Luglio 2026

UniSi, un'importante ricerca pubblicata su Nature Communications

Un importante risultato della ricerca chimico-farmaceutica è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications, con l'identificazione di MSP20, un nuovo agonista del recettore TRPV1, caratterizzato da una potente attività analgesica di [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina