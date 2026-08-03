Muore investito da un treno nei pressi della stazione di Montelupo

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Sulle linee Firenze-Pisa e Firenze Siena si registrano decine di treni cancellati. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Tragedia nella tarda serata di oggi alla stazione di Montelupo Fiorentino: un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato investito da un treno per motivi ancora da accertare. Inutile l'intervento dei soccorsi, l'uomo è morto sul posto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria che sta ricostruendo la vicenda. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle ore 19.30. Sulle linee Firenze-Pisa e Firenze Siena si registrano decine di treni cancellati.

 

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