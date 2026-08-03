Oltre 240 partecipanti alla corsa ciclistica di domenica a Castelfiorentino

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(foto di archivio)

Successo della gara promossa da dalla ASD Ciclistica San Miniato e Santa Croce sull’Arno

Una tradizione che si rinnova ogni anno, confermando Castelfiorentino come uno dei più punti di riferimento per il ciclismo giovanile in Toscana. Oltre 240 partecipanti si sono cimentati domenica in una gara valida per Trofeo SBG G.P. Riello, lungo i tre circuiti riservati rispettivamente alle categorie “esordienti 1° anno” (13 anni), “esordienti 2° anno” (14 anni) e “allievi” (15-16 anni).

I ciclisti, provenienti da tutta la Toscana ma anche da altre regioni come la Liguria, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, hanno percorso il territorio comunale attraverso un circuito variabile dai 35 ai 79 km (lo stesso circuito, ma con un numero di giri diverso) calibrato in base alle rispettive categorie

Da registrare anche una nutrita partecipazione femminile tra gli “esordienti 1° anno”, oltre al campione toscano Edoardo Moriconi, mentre per il “esordienti 2° anno” era presente Di Domenico Mattia (campione italiano 2026) proveniente dalla Liguria, e il campione toscano Diego Della Polla. Per la categoria “atleti”, infine, era presente il campione regionale Gioele Gabbrielleschi.

“Siamo onorati – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – di aver ospitato questa gara a Castelfiorentino, dove sono cresciuti tanti giovani promesse come Alberto Bettol e Kristian Sbaragli, atleti di livello nazionale, ma anche la stessa Irene Puccioni, oggi figura molto apprezzata nel mondo del giornalismo. Colgo anzi l’occasione per sottolineare la rilevante presenza femminile nella competizione di domenica scorsa, a conferma di una passione sempre più diffusa tra le nuove generazioni. Il mio ringraziamento va pertanto ai dirigenti della società ciclistica di San Miniato e Santa Croce, e agli sponsor che hanno reso possibile un evento importante come questo”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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