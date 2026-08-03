Ha fretta di nascere, parto in ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino: "Grande gioia"

"A volte, il nostro lavoro ci mette davanti a momenti difficili. Altre volte, ci regala emozioni che porteremo nel cuore per sempre". A rimanere indelebile nei ricordi di chi si trovava di turno sabato 1 agosto, alla Misericordia di Castelfiorentino, è l'inizio di una nuova vita: Achille è venuto alla luce in ambulanza, durante il trasporto della mamma in ospedale. Un lieto evento accolto dall'associazione, che fuori dalla sua sede per l'occasione ha appeso in bella vista un grande fiocco azzurro. "È stata per noi una bellissima esperienza - dice il governatore Andrea Strambi - un momento veramente di grande gioia".

Tutto è accaduto in pochi minuti, a bordo del mezzo di soccorso. "Mentre il nostro equipaggio stava trasportando in emergenza una futura mamma verso l'ospedale, il piccolo Achille ha deciso che era arrivato il momento di venire al mondo. È così che, lungo la Sr 429 all'interno della nostra ambulanza e con il supporto dei nostri soccorritori, è iniziata una nuova vita" si legge in un post pubblicato dalla Misericordia di Castelfiorentino sulla propria pagina Facebook. "Per chi ogni giorno affronta il dolore, la paura e le emergenze, assistere a una nascita è un privilegio immenso. Un momento che ci ricorda il significato più profondo del nostro servizio: essere accanto alle persone nei momenti che cambiano la vita".

Infine il pensiero rivolto alla famiglia dalla Misericordia di Castelfiorentino: "Un augurio di cuore al piccolo Achille e ai suoi genitori. Complimenti al nostro equipaggio per la professionalità, la preparazione e la serenità dimostrate in un evento tanto raro quanto emozionante".

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