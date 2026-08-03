Ha fretta di nascere, parto in ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino: "Grande gioia"

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
(Foto da Facebook Misericordia di Castelfiorentino)

Il parto sul mezzo di soccorso, lungo la strada regionale 429. "Emozione che porteremo nel cuore sempre"

"A volte, il nostro lavoro ci mette davanti a momenti difficili. Altre volte, ci regala emozioni che porteremo nel cuore per sempre". A rimanere indelebile nei ricordi di chi si trovava di turno sabato 1 agosto, alla Misericordia di Castelfiorentino, è l'inizio di una nuova vita: Achille è venuto alla luce in ambulanza, durante il trasporto della mamma in ospedale. Un lieto evento accolto dall'associazione, che fuori dalla sua sede per l'occasione ha appeso in bella vista un grande fiocco azzurro. "È stata per noi una bellissima esperienza - dice il governatore Andrea Strambi - un momento veramente di grande gioia".

Tutto è accaduto in pochi minuti, a bordo del mezzo di soccorso. "Mentre il nostro equipaggio stava trasportando in emergenza una futura mamma verso l'ospedale, il piccolo Achille ha deciso che era arrivato il momento di venire al mondo. È così che, lungo la Sr 429 all'interno della nostra ambulanza e con il supporto dei nostri soccorritori, è iniziata una nuova vita" si legge in un post pubblicato dalla Misericordia di Castelfiorentino sulla propria pagina Facebook. "Per chi ogni giorno affronta il dolore, la paura e le emergenze, assistere a una nascita è un privilegio immenso. Un momento che ci ricorda il significato più profondo del nostro servizio: essere accanto alle persone nei momenti che cambiano la vita".

Infine il pensiero rivolto alla famiglia dalla Misericordia di Castelfiorentino: "Un augurio di cuore al piccolo Achille e ai suoi genitori. Complimenti al nostro equipaggio per la professionalità, la preparazione e la serenità dimostrate in un evento tanto raro quanto emozionante".

 

 

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
3 Agosto 2026

Oltre 240 partecipanti alla corsa ciclistica di domenica a Castelfiorentino

Una tradizione che si rinnova ogni anno, confermando Castelfiorentino come uno dei più punti di riferimento per il ciclismo giovanile in Toscana. Oltre 240 partecipanti si sono cimentati domenica in [...]

Castelfiorentino
Attualità
3 Agosto 2026

Strage di Bologna, Montespertoli e Castelfiorentino presenti alla cerimonia

Il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, e gli Assessori di Castelfiorentino Marta Longaresi e Federico Nunziata alla cerimonia per ricordare le vittime della Valdelsa: Verdiana Bivona (22 anni di Castelfiorentino) [...]

Castelfiorentino
Attualità
31 Luglio 2026

I bambini Saharawi a Castelfiorentino

Con i loro sorrisi e la loro innocenza portano un messaggio di luce e speranza, per un futuro di coesistenza pacifica tra i popoli. E’ questo, in estrema sintesi, il [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina