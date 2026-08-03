Pontedera, fermato 13enne alla guida di uno scooter senza assicurazione

Avrebbe tentato di evitare il posto di blocco, ma una volta fermato è emerso che non aveva la patente, perché troppo giovane, e che il motorino che stava guidando era privo di assicurazione. È successo nei giorni scorsi a Pontedera durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio, da parte degli agenti della polizia locale, su Viale Rinaldo Piaggio. Intimato l'alt il motociclo, come riferito dal comando, alla vista della pattuglia ha effettuato una brusca manovra nel tentativo di eludere il controllo e allontanarsi.

Raggiunto lo scooter e fermato in condizioni di sicurezza, gli agenti hanno identificato due giovanissimi: un minorenne di 13 anni alla guida del mezzo e un 17enne, che viaggiava come passeggero, entrambi di origine straniera. Ovviamente privo di ogni titolo abilitativo alla guida per età, dagli accertamenti è inoltre emerso che lo scooter circolava privo di copertura assicurativa da oltre tre anni.

Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo del mezzo e alla redazione di una serie di verbali a carico dell'esercente la patria potestà del minore tra cui guida senza patente, perché mai conseguita, circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa, mancanza dei documenti di circolazione al seguito, incauto affidamento del veicolo al minore. Le sanzioni complessivamente elevate ammontano a diverse migliaia di euro.

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