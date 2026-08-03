Positivo alla cocaina provoca un incidente a Volterra: denunciato e patente ritirata

Cronaca Volterra
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Controlli dei carabinieri nel Pisano: un secondo automobilista sanzionato per guida in stato di ebbrezza

Si è messo alla guida dopo aver assunto cocaina e ha provocato un incidente stradale. Per questo un automobilista è stato denunciato dai carabinieri di Volterra e gli è stata ritirata immediatamente la patente.

L'incidente è avvenuto nella notte sulla strada provinciale 13 e ha coinvolto due auto. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato la positività alla cocaina, con una concentrazione nel sangue di 204 ng/ml, facendo scattare la denuncia.

Nel corso dei controlli notturni, i militari hanno inoltre fermato un secondo automobilista, risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 0,78 g/l. Per lui è scattata una sanzione amministrativa e il ritiro della patente.

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